Воронежская область стала лидером дорожного строительства

Фото: правительство Воронежской области

Миниатюрный каток – своего рода «Оскар». Только его вручают не за создание мира грез, а за самые настоящие успехи в ключевой и традиционно проблемной сфере не заокеанской – нашей родной действительности.

Именно такой приз из рук заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина 21 декабря получил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании Госсовета в Москве. Там подводили итоги реализации проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Регион смог добиться лучших результатов. И вошел в «золотую» десятку субъектов РФ, доказавших соответствие целому ряду критериев. Среди них и достижение целевых показателей, и высокая исполнительская дисциплина, и прохождение контрольных точек по освоению выделенных средств, строительно-монтажным работам, а также грамотное информационное сопровождение и эффективная коммуникация с общественностью.

В ведении областного департамента дорожной деятельности, которым руководит Максим Оськин, более 8900 км региональных трасс и 21000 км магистралей местного значения. Хозяйство большое и хлопотное. Тем весомей результат работы: около 70% воронежских дорог доведены до нормативного состояния, тогда как в среднем по России требованиям не отвечает почти половина. И это учитывая необходимость поддерживать уже достигнутый высокий уровень за счет текущего ремонта, особенно актуального каждую весну.

Повышенное внимание к отрасли, которую в регионе с 2022 года лично курирует вице-губернатор Сергей Трухачев, дает свои плоды. Опять же – не иллюзорные. Количество ДТП в Воронежской области в этом году по сравнению с 2021-м снизилось на 20%, а число погибших в автокатастрофах – на 12%.

Фото: правительство Воронежской области

За регионами-лидерами подтягиваются и все остальные. Не случайно по итогам недавнего масштабного опроса, в котором приняли участие более 180 тысяч человек из 85 субъектов РФ, более половины отметили улучшение качества дорог.

Беспрецедентные масштабы работ на церемонии награждения подчеркнул и заместитель премьер-министра.

– Всего за 2022 год в регионах благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тысячи километров дорог, причем 16,8 тысячи из них сделаны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он стал самым упоминаемым в СМИ и наиболее узнаваемым благодаря своей эффективности и открытости: люди не только видят результат собственными глазами, но и могут принимать участие в выборе участков ремонта. Дороги обновляют к самым нужным и важным для населения объектам: больницам, школам, детским садам, стадионам и достопримечательностям. Нацпроект объединяет людей и регионы, а также способствует экономическому развитию территорий, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

В свою очередь, Александр Гусев поблагодарил Правительство РФ и Администрацию президента за высокую оценку. А своих сотрудников – за их труд. Причем не только в 2022-м.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся в Воронежской области с 2017 года. За это время отремонтировано более 2600 км трасс регионального значения и более 15 крупных искусственных сооружений. Элементами безопасности оснащены более 350 участков у детских садов и школ, социальных и культурных объектов.

Как отметил председатель Союза дорожных организаций региона Валерий Ярошев, по решению губернатора на ремонт и восстановление дорог местного значения с 2018-го регулярно выделяется не менее 2,8 млрд рублей. Это позволяет привести в порядок не менее 700 − 800 км в год и напрямую влияет на снижение аварийности. Кроме того, при поддержке областного правительства с 2019-го ремонтируются, в том числе капитально, 20 - 25 малых и средних мостов. Они соединяют между собой райцентры и отдельные сельские поселения.

Фото: правительство Воронежской области

Воронежская область также ежегодно участвует в программе «Развитие сельских территорий». Благодаря этому строят дороги и подъездные пути к объектам сельхозпроизводства. В 2023-м новый асфальт увидят в пяти районах. Деньги на это уже есть: регион получил в качестве субсидии рекордные 780 млн рублей.

Воронежцам есть что показать и помимо дорог местного значения. На прошлой неделе президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии реконструированного участка трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе. На новом отрезке магистрали (с 741-го по 777-й км) возвели и реконструировали шесть мостов и три путепровода, уложили 614 тысяч кв. м. нового асфальта.

- Работа на самом деле выполнена очень быстро, на десять месяцев раньше срока. К летнему сезону наши автомобилисты уже не будут испытывать тех трудностей, которые возникали. Мы находимся на южной границе области - 777-й км - и на протяжении всех этих километров - дорога первой категории, скоростная, безопасная и очень комфортная для водителей, - сказал губернатор Александр Гусев.

Набранные темпы заставляют решать более сложные задачи. В уходящем году область приступила к масштабному проекту «Развитие интеллектуальных транспортных систем» (ИТС).

Такие системы представляют собой комплексы взаимосвязанных автоматических средств фиксации, обработки информации и принятия решений. Благодаря цифровым технологиям они собирают все сведения о дорожной инфраструктуре, помогают управлять трафиком. Это позволяет избежать пробок, сократить количество аварий и в целом увеличить комфорт водителей и пассажиров. Также в рамках работы ИТС пешеходы и автомобилисты смогут оперативно узнавать, что происходит на улицах городов.

Достигнутые в регионе успехи обнадеживают: «умные» светофоры и вся система встанут в строй к 2024 году. Тем более что на эти цели из федерального бюджета уже выделено 720 млн рублей. А сама работа воронежских дорожников напоминает тот самый каток: набрав нужный темп, он движется к своей цели ровно и уверенно.