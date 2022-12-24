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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 10:09

На воронежской трассе в столкновении двух грузовиков пострадал водитель

Он попал в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла днем ранее, 23 декабря, около половины седьмого вечера на 712-м километре автомобильной дороги М4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Согласно предварительным данным полиции, грузовой автомобиль «Даф» с прицепом, за рулем которого сидел 50-летний воронежец, пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с КамАЗом с прицепом. Им управлял 35-летний житель Ростовской области.

Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

В результате ДТП водитель «Дафа» получил травмы и был госпитализирован по скорой.

Полицейские проводят по факту аварии проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.