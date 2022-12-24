Прокуратура взяла на контроль ход проверки аварии с перевернувшейся маршруткой в Воронеже

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Прокуратура Советского района Воронежа проконтролирует проверку по факту ДТП с перевернувшейся маршруткой на улице Ворошилова в районе остановки «Механический завод». Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 декабря.

Напомним, авария произошла примерно в 08.10 у дома № 22. По предварительным данным, легковой автомобиль "Мазда" столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим по маршруту № 70. В результате маршрутка протаранила восемь припаркованных автомобилей и перевернулась.

В салоне находилось трое пассажиров. Они и водитель получили телесные повреждения. Их госпитализировали. Предполагаемый виновник ДТП на автомобиле "Мазда" скрылся.

- При этом собственник иномарки заявил об угоне принадлежащего ему автомобиля, - пояснили в прокуратуре.