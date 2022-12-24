Во врезавшемся в дерево на воронежской трассе автомобиле пострадали два пассажира

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 23 декабря примерно в 08.45в Богучарском районе. «Лада-Гранта» вылетела с дороги и врезалась в дерево. Пострадали две пассажирки. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, ДТП случилось на 16 км автодороги «Богучар-Петропавловка». 39-летняя местная жительница на отечественной легковушке допустила съезд с дороги и въехала в дерево. В результате пассажиры - 22-летняя и 37-летний местные жители - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.