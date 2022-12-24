Воронежский СК намерен вновь просить об аресте директора скандального бутурлиновского интерната

Бутурлиновский интернат. Фото - СУ СКР по региону Фото: Предоставлено "КП"

Райсуд освободил из-под стражи теперь уже бывшего директора бутурлиновского интерната для умственно-отсталых детей по делу о халатности, которое было возбуждено после смерти 16-летнего воспитанника. С этим решением не согласился СК и намерен ходатайствовать перед прокуратурой об обжаловании в вышестоящей инстанции. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 23 декабря.

Напомним, директор интерната после того, как под окнами учреждения было найдено тело 16-летнего подростка, стал фигурантом уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Ребенок выпал из окна второго этажа и от полученных травм скончался. После трагедии директора уволили с должности по отрицательным мотивам. А следователь обратился в райсуд с ходатайством избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд с позицией правоохранителей не согласился.

- Следственные органы не согласны с указанными судебными решениями, в связи с чем намерены ходатайствовать перед органами прокуратуры об их обжаловании в суд вышестоящей инстанции, - пояснили в Следственном управлении СКР по региону.