В Воронеже без ведома мэрии увеличили количество платных парковок

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа конкретизировали, какие именно нарушения обнаружились при проверке «Горпарковок». Одним из вопиющих среди них стала организация дополнительных парковочных мест без согласования с администрацией Воронежа. Инвентаризация выявила, что концессионер по собственной инициативе дополнительно организовал 143 парковочных места не предусмотренных в действующих проектах организации дорожного движения.

- По указанным нарушениям в адрес концессионера были направлены претензии с требованием устранить выявленные нарушения в установленный срок, - добавили в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем в мэрии добавили, что в связи с организацией в 2021 году выделенных полос для общественного транспорта по улице Плехановская были ликвидированы 136 платных парковочных мест. Сейчас идет работа над актуализацией проекта организации дорожного движения с учетом их восполнения.

- За недобросовестное исполнение условий концессионного соглашения и не устранение выявленных нарушений, на «Горпарковки» систематически налагаются штрафы. Их общий размер на 23 декабря составляет 6348,6 тысячи рублей из которых в добровольном порядке оплачено 1154,3 тысячи рублей,- добавили в мэрии.

Сейчас городская администрация обратилась в Арбитражный суд Воронежской области по неоплаченным нарушениям за 2019, 2020 и первое полугодие 2022 на общую сумму 2,3 миллиона.