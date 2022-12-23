Воронежский «Буран» проиграл 14-й матч подряд – на этот раз «Зауралью» из Кургана

Только что Дмитрий Стулов забросил третью шайбу "Зауралья", оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Кургане развивался для «Бурана» практически безнадежно. На десятой минуте счет открыл игрок «Зауралья» Цыганов Денис Цыганов, а уже на 12-й Кирилл Спиценко развил успех – 2:0. В начале второго периода отличный пас партнера классным броском завершил Дмитрий Стулов – 3:0.

Счет не менялся до финального отрезка третьего периода. А потом курганцы почему-то заволновались. И позволили на 58 минуте Артему Артемову реализовать большинство. А на 60-й Владислав Никулин протолкнул в ворота хозяев вторую шайбу – 2:3. Однако сравнять счет хоккеистам «Бурана» не удалось.

«Буран» потерпел 14 поражение подряд. С 25 места «ураганным», наверное, уже не сдвинуться. У них по-прежнему всего лишь 18 очков. Впереди еще одна выездная игра. В городе-спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме «Буран» сразится с местным «Горняком-УГМК». Эта команда занимает в ВХЛ 19 место. При этом очков у «Горняка» почти вдвое больше, чем у «Бурана» - 34. Игра пройдет 25 декабря, начнется она в 11.00 по московскому времени.