В Воронеже проходят рейды по елочным базарам

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Сотрудники мэрии и управы Левобережного района Воронежа вышли в рейд по елочным базарам. Специалисты проверили легальные места торговли на соблюдение установленных правил. А также пресекали факты незаконной реализации хвойного товара.

В ходе рейда специалисты обнаужили место незаконной продажи елок на улице Просторной, 1а. При виде инспектирующих предприниматель спешно скрылся, его продукцию изъяли и вывезли. Теперь нарушителю грозит штраф.

Напомним, елочные базары начали работу в Воронеже с 19 декабря на согласованных с чиновниками местах. Торговля продлится по 31 декабря, после чего предприниматели обязаны разобрать ограждения, привести участки в порядок, а нераспроданные елки вывезти на утилизацию.