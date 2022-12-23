Воронежцам объяснили памятки с действиями при обстреле обычной профилактикой

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В квитанциях за ноябрь воронежцы обнаружили памятку по действиям при обстреле. Инструкцию разместили на обратной стороне платежного извещения, чем в очередной раз заставили горожан поволноваться. В частности, в листовке рассказывается, что при угрозе обстрела необходимо срочно спуститься из квартиры в подвал. А при нахождении на улице найти укрытие, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие.

В городской администрации решение напомнить жителям многоквартирных домов о мерах безопасности объяснили обычной плановой профилактической работой. Напомним, ранее в городе по поручению мэрии привели в порядок все подвалы многоэтажных домов «для укрытия мирного населения в случае обстрелов», а на подъездах наклеили листовки с инструкциями по эвакуации.

В то же время, власти региона не устают уточнять, что обстановка в Воронежской области спокойная и контролируемая, а у жителей нет повода для беспокойства.