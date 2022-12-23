В воронежской школе №14 умерла молодая учитель физики

20 декабря скоропостижно умерла молодая учитель физики из воронежской школы №14 Ленинского района. Екатерине Костылевой было всего 42 года. Смерть учительницы стала шоком для коллектива. Ученики и коллеги говорят о Екатерине Константиновне как о доброжелательном, отзывчивом и внимательном человеке.

- Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась огромным уважением и любовью как в педагогическом коллективе, так и среди учащихся, - рассказали учителя. - Светлая память о Екатерине Константиновне навсегда останется в наших сердцах.

Похороны педагога прошли 23 декабря.