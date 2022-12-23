В Воронеже в этом году не будет парада Дедов Морозов

Праздник не спешит в Воронеж, даже снег задерживается... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году в Воронеже снова не будет новогоднего шествия Дедов Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, в ответ на появившиеся в соцсетях сообщения о праздничном мероприятии.

Администрация отказалась от мероприятия, как и в два предыдущих года. Напомним, в декабре 2019 и 2020 годов в регионе бушевала эпидемия коронавируса, в связи с чем все массовые акции попали под запрет. С чем связано решение чиновников в этот раз, не сообщается.

Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не будут вводить ограничения на новогодние праздники и елки для детей.