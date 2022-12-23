В Воронежской области присяжные отправили в колонию убийцу жителя Россошанского района

В Россошанском районе прошел суд с присяжных заседателей по уголовному делу о причинении смерти. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, на скамье подсудимых оказался 44-летнийместный житель, которого ранее признали виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Суд установил, что в мае 2019 года подсудимый распивал спиртное в гостях у своего 39-летнего знакомого в городе Россошь, с которым в ходе застолья произошел словесный конфликт. 44-летний гость совместно с неустановленным следствием лицом жестоко избил своего обидчика. От полученных травм тот скончался.

- Надеясь на оправдательный приговор, Яковенко заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, - сообщили в прокуратуре области. - Вместе с тем, государственным обвинителем представлены убедительные доказательства вины подсудимого и по результатам рассмотрения дела присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт.

Виновному назначили 9 лет 2 месяца исправительной колонии строгого режима с выплатой матери и отцу погибшего морального вреда в размере 1 млн рублей каждому.