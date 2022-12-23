В Воронеже директору мебельной фирмы обещают зарплату до 500 тысяч рублей

Во всех случаях работодатель хочет получить опытного и эффективного сотрудника Фото: из архива «КП»

Самой высокооплачиваемой вакансией в Воронеже, о версии сервиса hh.ru, в декабре стала должность гендиректора мебельной компании. Руководителю фирмы по продаже и разработке мебели для геймеров и офисов сулят зарплату от 100 до 500 тысяч рублей. В должностные обязанности соискателя с обязательным опытом от одного года входит формирование команды, повышение эффективности работы компании и увеличение прибыли.

Следующей высокооплачиваемой вакансией в Воронеже назвали вакансию управляющего сети киосков фаст-фуда, где предлагают от 150 тысяч ежемесячно. Кандидат на должность руководителя должен иметь высшее экономическое или техническое образование и опыт управления розничной сетью в крупных компаниях.

Третье место в рейтинге самых дорогих заняла вакансия директора по продажам с зарплатой от 70 до 150 тысяч рублей. В его задачи будет входить эффективная организация продаж и 100-процентное выполнение плана.