В прокуратуре Воронежской области начали принимать жалобы на проблемы с отоплением

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители Воронежской области могут пожаловаться на проблемы с отоплением в прокуратуру. В ведомстве сообщили об открытии «горячей линии» по вопросам энергообеспечения на период отопительного сезона.

Сообщить о нарушениях можно по телефону 8 (473) 260-89-89 либо с помощью электронной почты avariyateplo@36.mailop.ru

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