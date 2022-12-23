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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:03

В прокуратуре Воронежской области начали принимать жалобы на проблемы с отоплением

О нарушениях можно сообщить по телефону и электронной почте
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жители Воронежской области могут пожаловаться на проблемы с отоплением в прокуратуру. В ведомстве сообщили об открытии «горячей линии» по вопросам энергообеспечения на период отопительного сезона.

Сообщить о нарушениях можно по телефону 8 (473) 260-89-89 либо с помощью электронной почты avariyateplo@36.mailop.ru

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