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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:53

Губернатор Воронежской области утвердил еще одну меру поддержки членов семей мобилизованных

Их родственники теперь имеют право не платить пени за «коммуналку»
Юрий КОЗЛОВ
Теперь на долги по "коммуналке" семей мобилизованных не будут начислять проценты.

Теперь на долги по "коммуналке" семей мобилизованных не будут начислять проценты.

Фото: Даниил ОПАРИН

Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом утвердил порядок освобождения мобилизованных граждан и членов их семей от пеней за просрочку платежей за квартиры и коммунальные услуги, а также за капремонт. Пени не будут начислять до прекращения действия контракта о прохождении военной службы их родственника.

К членам семьи мобилизованного относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, дети в возрасте до 23 лет, являющиеся студентами, занимающимися по очной форме обучения, а также люди, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Для освобождения от пеней нужно подать заявление в организации, получающие плату за квартиры и коммунальные услуги. Его может подать сам мобилизованный гражданин, член его семьи или их представитель, действующий на основании доверенности. К заявлению должны приложить следующие копии:

1. документа, удостоверяющего личность заявителя;

2. документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем заявителя);

3. документов, подтверждающих статус члена семьи мобилизованного гражданина (в случае, если заявителем является член семьи мобилизованного гражданина);

4. документов, подтверждающих заключение мобилизованным гражданином контракта о прохождении военной службы;

5. документов, подтверждающих права владения или пользования жилыми помещениями в Воронежской области мобилизованного гражданина (членов его семьи).

Заявление и все необходимые документы могут быть предоставлены в организацию лично или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. Организации в течение десяти рабочих дней со дня получения обязаны их рассмотреть и принять решение об освобождении от начисления пеней или об отказе в этом.

Основаниями для отказа являются:

– непредставление документов или представление их не в полном объеме;

– недостоверность сведений, содержащихся в них.

Отказ в освобождении от пеней не препятствует повторной подачи заявления в организацию после устранения недостатков предыдущего.

Освобождение от пеней идет с даты заключения мобилизованным контракта о прохождении военной службы, но не ранее 7 октября 2022 года, и действует до прекращения действия контракта.

Мобилизованный гражданин, члены его семьи или представитель, действующий от имени указанных граждан, должны проинформировать организации, принимающие платежи, о прекращении действия контракта о прохождении военной службы в течение 30 календарных дней.

Напомним, все призванные в армию в рамках частичной мобилизации жители Воронежской области должны были получить единовременную региональную выплату - 120 тысяч рублей. Их семьи также освободили от платы за посещение муниципальных детсадов и яслей.