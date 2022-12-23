Губернатор Воронежской области утвердил еще одну меру поддержки членов семей мобилизованных

Теперь на долги по "коммуналке" семей мобилизованных не будут начислять проценты. Фото: Даниил ОПАРИН

Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом утвердил порядок освобождения мобилизованных граждан и членов их семей от пеней за просрочку платежей за квартиры и коммунальные услуги, а также за капремонт. Пени не будут начислять до прекращения действия контракта о прохождении военной службы их родственника.

К членам семьи мобилизованного относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, дети в возрасте до 23 лет, являющиеся студентами, занимающимися по очной форме обучения, а также люди, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Для освобождения от пеней нужно подать заявление в организации, получающие плату за квартиры и коммунальные услуги. Его может подать сам мобилизованный гражданин, член его семьи или их представитель, действующий на основании доверенности. К заявлению должны приложить следующие копии:

1. документа, удостоверяющего личность заявителя;

2. документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем заявителя);

3. документов, подтверждающих статус члена семьи мобилизованного гражданина (в случае, если заявителем является член семьи мобилизованного гражданина);

4. документов, подтверждающих заключение мобилизованным гражданином контракта о прохождении военной службы;

5. документов, подтверждающих права владения или пользования жилыми помещениями в Воронежской области мобилизованного гражданина (членов его семьи).

Заявление и все необходимые документы могут быть предоставлены в организацию лично или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. Организации в течение десяти рабочих дней со дня получения обязаны их рассмотреть и принять решение об освобождении от начисления пеней или об отказе в этом.

Основаниями для отказа являются:

– непредставление документов или представление их не в полном объеме;

– недостоверность сведений, содержащихся в них.

Отказ в освобождении от пеней не препятствует повторной подачи заявления в организацию после устранения недостатков предыдущего.

Освобождение от пеней идет с даты заключения мобилизованным контракта о прохождении военной службы, но не ранее 7 октября 2022 года, и действует до прекращения действия контракта.

Мобилизованный гражданин, члены его семьи или представитель, действующий от имени указанных граждан, должны проинформировать организации, принимающие платежи, о прекращении действия контракта о прохождении военной службы в течение 30 календарных дней.

Напомним, все призванные в армию в рамках частичной мобилизации жители Воронежской области должны были получить единовременную региональную выплату - 120 тысяч рублей. Их семьи также освободили от платы за посещение муниципальных детсадов и яслей.