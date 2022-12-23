Пьяный житель Воронежской области хотел произвести впечатление на даму, подкатив к ней на угнанном авто

В селе Мазурка Поворинского района Воронежзской области постовые ДПС заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110, который двигался по странной траектории. Полицейские остановили машину. Ее водитель оказался пьян и не смог предъявить патрулю ни документов на авто, ни своих прав на управление. Прибор на наличие алкогольного опьянения показал 0,617 мг/л.

Водителя арестовали на 10 суток по решению суда. Позже выяснилось, что машина, на которой задержали нарушителя, принадлежала местной жительнице, которая даже не была в курсе угона и думала, что ее машина припаркована во дворе дома.

- Со слов злоумышленника, днем 20 декабря текущего года он решил съездить в гости к знакомой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мужчина хотел произвести на нее впечатление, поэтому решил, что подъехать к ее дому нужно исключительно на автомобиле. Зная, что машина, которой пользуется его брат, сейчас припаркована около его дома, а ключи он хранит в салоне легковушки, родственник решил воспользоваться данным фактом.

Однако планы ухажера нарушили бдительные постовые. Автовладелица написала в полиции об угоне.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.