Жительница Воронежа перевела миллион на «безопасный» счет мошенников

Сколько бы ни говорили полицейские и банкиры о том, что не совершают звонков простым воронежцам, жители региона по-прежнему попадаются в сети обманщиков.

Только за минувшие сутки в полицию обратились 15 потерпевших от дистанционных аферистов. Общий ущерб, причиненный заявителям, составил более четырех миллионов двухсот тысяч рублей.

Миллиона рублей лишилась доверчивая жительница Воронежа. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового учреждения. Мужчина сообщил, о зафиксированном доступе к денежным средствам собеседницы и пояснил, что для предупреждения кражи предусмотрена защита сбережений клиентов и предложил временно перевести деньги на специализированный банковский счет. Женщина послушалась незнакомца и перевела около миллиона рублей на счет мошенников.