В Воронеже ревизоры обнаружили много нарушений в работе «Городских парковок»

Нынешняя деятельность оператора городских парковок вызывает много вопросов без ответов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежской городской Думе депутатам отчитались в результатах проверки ООО «Городские парковки» специалисты муниципальной Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает «газета «Новости Воронежа».

Соглашение между ООО «Городские парковки» и мэрией заключили в 2017 году. По данным ревизоров, концессионер за пять лет перечислил в бюджет Воронежа всего 56 миллионов рублей. Еще 193 млн поступили в городскую казну от уплаты штрафов теми водителями, кто не оплатил парковку. Эти деньги взыскивали управы.

Кроме того, проверка показала, что каждый год компания показывает убытки от работы в Воронеже. И в ближайшие годы поступления в городской бюджет от концессионера не увеличатся. Кроме того, в ООО «Городские парковки» некорректно списывают знаки, паркоматы, камеры и движимое имущество. А дорожные знаки размещают на принадлежащих городу опорах, а не на стойках.

Также в течение двух лет не перерегистрировались машины, на них не оформляли страховые полисы. На многих парковках полностью или частично отсутствует разметка. В штате операторов call-центра концессионера есть пять операторов. Однако во время проверки в здании на улице Пирогова их не было на рабочем месте.

Председатель городской КСП Елена Литвинчук заявила, что в случае, если ситуация дойдет до расторжения соглашения с концессионером в суд, возникнут трудности, так как документ составлен в интересах ООО «Городские парковки». Хорошо бы разобраться в том, почему так отвратительно сработали юристы городской администрации.

Совсем недавно ООО «Городские парковки» перешли в ведение дочерней структуры Росатома. Городские депутаты заявили, что понаблюдают, не улучшит ли концессионер работу после того, как сменился владелец этой организации. И тогда уже будут принимать решение, разорвать соглашение или нет.