Воронежец похитил из павильона блок сигарет

Сотрудница торгового павильона на Московском проспекте сообщила в полицию о нападении. По словам заявительницы, утром в помещение павильона зашел мужчина. Он взял из холодильника банку напитка и попросил продавца подать ему еще блок сигарет. Пока женщина пробивала на кассе покупку, незнакомец схватил блок сигарет и пустился в бега, не оплатив покупку.

Прибывшие на место полицейские опросили сотрудницу торговой точки о приметах преступника, сняли отпечатки пальцев подозреваемого, оставленные на банке напитка.

- Проверка отпечатков по базам дактилоскопического учета показала, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Им оказался 28-летний местный житель.

В четверг в ходе патрулирования на территории Коминтерновского района полицейские заметили похожего мужчину и задержали его. В отделе задержанный во всем признался.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемого отпустили по подписку о невыезде.