В Воронежской области задержали троих браконьеров за незаконную охоту на косуль

Во время патрулирования охотничьих угодий Калачеевского и Бобровского районов Воронежской области инспекторы обнаружили три факта незаконной добычи самцов косули. На нарушении попались 34-летний житель Бобровского, а также 47- и 48-летний жители Калачеевского района.

В соответствии с КоАП браконьерам грозит штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, а также лишение права охоты на срок от одного года до трех лет.

В управлении экологии и природных ресурсов напомнили, что право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи соответствующего разрешения.