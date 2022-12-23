Воронежские школьники на «антиканикулах» плетут маскировочные сети

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Несмотря на объявленные в Воронеже с 21 декабря досрочные зимние каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ, ребята из 13-ой школы продолжают заниматься с педагогами в индивидуальном для закрепления знаний или повышения оценок. В школе это время называют «антиканикулами».

К примеру, в четверг, 22 декабря, в кабинете физики 13-й школы собрались будущие инженеры и ученые, не согласные с оценкой «хорошо». Их уверенность в отличном результате подкрепила учитель физики и вдохновитель познания закономерностей материальных систем Наталья Деева.

В других классах можно встретить членов кружка «Умелые руки», которые под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» плетут маскировочные сети и отправят их в подразделения, участвующие в специальной военной операции.

- В Ленинском районе, и в 13-й школе в частности, серьезно развито военно-патриотическое и волонтерское движение, создаются новые отряды Юнармии, ребята пишут бойцам душевные письма. Приятно видеть, что не только словом, но и конкретным делом школьники помогают нашим солдатам, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.