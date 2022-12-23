В Воронеже на выходных пойдут дожди и мокрый снег

В выходные, выходя на прогулку, не забудьте захватить с собой зонт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские синоптики обещают слякотные выходные. Будет идти то дождь, то мокрый снег. Непогоду принесет циклон, принесенный южным ветром.

В субботу, 24 декабря, ночью в Воронежской области будет облачно, местами небольшие дожди. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура ночью и днем от -1 до +4.

В Воронеже 24 декабря временами небольшой дождь. Температура ночью около 0, днем +1…+3.

В воскресенье, 25 декабря, в Воронежской области будет дождь и мокрый снег. Ветер ночью южный - 3-8 м/с, днем восточный - 7-12 м/с. Температура ночью и днем от -2 до +3.

В Воронеже 25 декабря прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура ночью около ноля, днем 0…+2.