Воронежские дорожники восстановили 23,5 километра магистралей в ЛНР

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По решению федерального центра воронежские рабочие приняли участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры Луганской народной республики, в том числе и дорог. Как сообщил начальник отдела организации департамента дорожной деятельности Воронежской области Сергей Ковылянский, на эти цели из резервного фонда по решению губернатора области было выделено 410 миллионов рублей.

На сегодня воронежские дорожники восстановили 23,5 километра дорог, которые связали три райцентра ЛНР. Это не только восстановление асфальта, но и установка дорожных знаков и нанесение разметки.

- Раньше транспортная связь между ними была нарушена, - поделился Ковылянский. – Нормальных дорог и их обслуживания в республике не было очень давно. Теперь местные жители могут добраться на машинах в центр.