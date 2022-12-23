Коронавирус в Воронежской области на утро 23 декабря: заболели 44 человека, никто не умер

Случаев коронавируса стало меньше, но стал очень опасен грипп. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро пятницы, 23 декабря, заболели 44 жителя Воронежской области, 12 из них попали в больницы. Почти столько же заразились на начало дня 22 декабря – 46, но тогда большинство из них (36) были госпитализированы. Всего за время эпидемии заболел коронавирусом 470 421 житель Воронежской области.

За сутки от осложнений ковида никто не умер, смертей нет уже несколько дней. Число жертв коронавируса осталось прежним – 8 599.

Выздоровели на этот раз 98 человек. На утро 22 декабря избавившихся от коронавируса было больше – 112.

Похоже, что сейчас есть болезнь гораздо опаснее ковида. За прошедшую неделю в Воронежской области слегли с гриппом и ОРВИ 29 974 человек. Причем 71,5 процента от заболеваний – не легкая простуда, а именно грипп.