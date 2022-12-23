В Воронеж на Новый год привезли 1,5-тонных бегемотов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В зимние каникулы воронежцев ждет праздничное представление в цирке. С 24 декабря по 15 января в столице Черноземья будет гастролировать новогоднее шоу Гии Эрадзе и Росгосцирка «Песчаная сказка». Это абсолютно новая программа, которая приехала в Воронеж впервые.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Красочный спектакль с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами на тему восточных сказок, где только стоит потереть волшебную лампу, и Джинн тут же переносит зрителей в пустыню с караваном величественных верблюдов, или в райский оазис, где порхают павлины. В программе множество зрелищных номеров и с другими животными - с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, лошадьми, озорными обезьянами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы увидят и уникальный номер народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы - единственный в мире аттракцион с гиппопотамами. Больше никто в мире не дрессирует группу этих животных. Ведь несмотря на внешность милых увальней, бегемоты считаются одними из самых опасных зверей Африки. Шутка ли: 1,5-тонная махина легко перекусывает кровожадного крокодила, хотя бегемоты сами по себе вегетарианцы!

- Я с 1979 года занимаюсь бегемотами, ни разу в вольер к ним не заходил. Это очень опасные животные, которые хорошо охраняют свою территорию. Это не кошечки, с ними в мире никто больше не работает. Я - первый дрессировщик бегемотов, который объездил весь земной шар, потому что нигде не могли найти подобный номер, - признался Тофик Ахундов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дрессировщик уже работает с третьим составом бегемотов. Сейчас в его команде три 1,5-тонных артистки - Яна, Аида и Злат. Ахундов лично привез их из израильского сафари-парка 15 лет назад.

- Им было по годику. Жена выкармливала их с рук, когда у них еще зубов не было. С тех пор они ее обожают, не смеют на нее даже фыркать, на меня могут! Ко мне относятся как старшему. Когда я прихожу, здороваюсь: «Девчонки!». Они очень умные, интеллектуальные животные - мыслят, знают, что я хочу. При этом они не такие покладистые, как слоны, например, - с характером и нравом! Не любят повиноваться. Но очень чувствительны к ласке и хорошему отношению. А у нас за животными так ухаживают, что другие к людям так не относятся! Когда ко мне приходили иностранцы, умилялись: «Кафе Шантан!». Я во многих зоопарках был, так как у меня, нигде не ухаживают и не кормят, - признался дрессировщик. - Там, откуда мы привезли животных, им давали сухие гранулы. Они не знали, что такое морковка. Когда мы их привезли, через несколько дней стали давать натуральные овощи, так они на эти гранулы даже смотреть не стали. Мы им шикарное сено даем, люцерну, «винегрет» из сырых овощей, запаренный овес, зеленые бананы, мел, соль, рыбий жир, чтобы кожа хорошая была. За сутки съедают по 30 кило еды. Самое любимое у них - морковка!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бегемоты Ахундова на манеже кружатся на тумбах, играют в мяч и даже, представьте, делают кульбит!

- На самом деле, то, что они у меня показывают, не всегда могут в природе делать, мы и так добились невозможного. Потому что у них ограничены возможности из-за строения - длинное тело, короткие ноги, шеи нет, вес большой. Это не слон, который может на одной ноге стоять и на голову становиться. А у бегемотов ограничены возможности, поэтому с ними никто и не может ничего сделать, ну максимум по арене походить и на барьер встать, - говорит Тофик Ахундов. - Я специально сделал номер с бегемотами, чтобы не было конкурентов, потому что ни у кого не было этих животных - у всех слоны, львы, тигры. А с трюками дрессированных бегемотов - нет. В начале сложно было, ничего не получалось, через полгода я хотел все бросить. Но мне одна опытная дрессировщица сказала: «Сынок, потерпи немного!» - и все потихоньку пошло. Сложно приучать к шуму представления - приходилось сажать на репетициях цирковых работников, чтобы хлопали. Изначально животные лезли на галерку, в одном цирке Аида поднялась наверх и полезла по креслам. Столько конфузов было, пока приучили, что их территория - манеж, за нее нельзя. Теперь я - профессор по бегемотам!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В сказочном новогоднем шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка» зрителей ждет встреча с титулованными артистами «Росгосцирка»: выступят акробаты на мачте, эквилибристы на рейнских колесах, трости и проволоке, воздушные гимнастки в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики - жокеи, буффонадные жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты на ремнях, клоуны и эстрадный балет.

А в финале Дед Мороз и Снегурочка поздравят воронежцев с Новым годом. 0+