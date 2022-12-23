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НовостиСпорт23 декабря 2022 8:02

Воронежские волейболисты выиграли второй матч в Тюмени

И снова хозяевам на дали победить ни в одной партии
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские волейболисты набрали в Тюмени максимальное количество очков.

Воронежские волейболисты набрали в Тюмени максимальное количество очков.

Фото: cspsk-vrn.ru

Волейбольный клуб «Кристалл-Черкизово» завершил выступление в рамках шестого тура чемпионата России среди команд высшей лиги «Б». Подопечные Дмитрия Митрофанова снова победили «Тюмень-ТюмГУ».

Первая партия завершился со счетом 25:17 в пользу воронежцев, вторая - 25:18. Самой упорной была заключительная. В ней наши волейболисты позволили набрать хозяевам 22 балла.

Напомним, первый матч в Тюмени закончился также 3:0 в пользу воронежского клуба.

«Кристалл-Черкизово» продолжает замыкать тройку лидеров турнирной таблицы. А следующие матчи воронежские волейболисты сыграют 21 и 22 января в Ростове-на-Дону с командой «Ростов-Волей».