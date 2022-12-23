В Воронеже проведут зимний ямочный ремонт

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С первыми осадками и после череды оттепелей на дорогах Воронежа начали образовываться ямы. Например, таких уже довольно много на Северном мосту и других направлениях с загруженным трафиком. Ямы и выбоины зимой осложняют и без того непростую дорожную обстановку. В мэрии отреагировали на многочисленные жалобы автомобилистов. Глава города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале рассказал, что на многие дороги уже истекла гарантия, но ждать до весны недопустимо:

- Вижу дефекты на магистралях, которые требуют устранения уже сейчас. Мы специально за прошлые годы приобрели технику для разогрева асфальтобетонной смеси и необходимый объем материала, чтобы появилась возможность устранять такие дефекты оперативно, не дожидаясь серьезных проблем.

В связи с проведением ремонта водителей просят быть аккуратнее на дорогах, обращать внимание на маячки дорожной техники и знаки, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.