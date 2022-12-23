В воронежском райцентре пенсионерка на ВАЗе врезалась в столб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

22 декабря в 08.30 на улице Пушкинской села Воробьевка Воронежской области 62 – летняя местная жительница попала в аварию. Женщина управляла автомобилем ВАЗ-21113 и нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. Машина потеряла управление, вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы, ее забрала в больницу скорая помощь. По факту аварии проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано 131 ДТП, из них в Воронеже – 89. В восьми авариях пострадали 8 человек.