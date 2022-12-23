Утром в Воронеже горели бесхозные сараи на проспекте Труда

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Утром в пятницу, 23 декабря, в Коминтерновском районе возник крупный пожар. Около половины седьмого поступило сообщение о загорании заброшенных хозяйственных построек на проспекте Труда, д. 103. Огонь охватил семь сараев.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар ликвидировали в 6.48. Пострадавших нет. На ликвидации ЧС были задействованы два пожарных отделения: 8 спасателей и две единицы техники.

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