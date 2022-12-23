Воронежцам покажут подопечных городских зооприютов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В понедельник, 26 декабря, в холле 2 этажа Воронежского цирка пройдет презентация эколого-просветительского проекта «Воронеж-город доброты» и выставки животных из приютов. В рамках проекта на весь 2023-й год запланированы серия выставок, встреч и благотворительных мероприятий.

Познакомиться с питомцами можно с 17 до 20 часов. Желающим необходимо написать в личные сообщения группы эколого-просветительского проекта «Воронеж-город доброты», получить приглашение на вход в цирк. Количество мест ограничено.

Кстати, с 24 декабря всех посетителей новогодних представлений в Воронежском государственном цирке ждет фотовыставка животных «Доброму сердцу-преданный друг».