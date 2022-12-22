В Воронеже сотрудница образовательного учреждения ответит в суде за махинации с деньгами по нацпроекту

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

СК объявил о завершении расследования уголовного дела, фигуранткой которого стала 42-летняя замдиректор учреждения профессионального образования. Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при реализации нацпроектов. Об этом рассказали в СУ СК по Воронежской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в 2019 году с профессиональным образовательным учреждением, где работала фигурантка, был заключен договор о реализации мероприятий по организации профобучения граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В декабре женщина, действуя из корыстной заинтересованности, нашла данные 8 лиц, подходящих по требованиям, и внесла их при формировании отчетности по обучению. Потом она внесла заведомо ложные сведения о посещении слушателями учебных занятий и якобы успешной сдаче итоговой аттестации и даже выдала удостоверения о повышении квалификации. На деле же ничего этого не было.

- В последующем на основании вышеуказанных документов произведена оплата по договору на сумму свыше 360 тысяч рублей, в том числе 66 тысяч в виде доплаты к заработной плате обвиняемой, чем причинен ущерб федеральному бюджету. В целях обеспечения его возмещения следователем приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемой, - рассказали в СУ СКе.

На предварительном следствии обвиняемая вину признала. Дело передано в суд.