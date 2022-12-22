Под Воронежем родителям погибшего в СВО 20-летнего ефрейтора передали Орден Мужества

Кирилл Уляшев. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Родителям 20-летнего ефрейтора Кирилла Уляшева из Отрадного Александру Николаевичу и Елене Владиславовне вручили Орден Мужества их погибшего сына. Сделал это лично глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Кирилл Уляшев служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку и погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО в феврале 2022 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он был награжден Орденом Мужества (посмертно).

В начале сентября на фасаде Отрадненской средней школы была открыта мемориальная доска Кириллу Уляшеву. Молодой человек, ставший героем, закончил ее несколько лет назад.