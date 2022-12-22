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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:37

Под Воронежем родителям погибшего в СВО 20-летнего ефрейтора передали Орден Мужества

Кирилл Уляшев пал смертью храбрых в феврале 2022 года
Олег КУЗНЕЦОВ
Кирилл Уляшев.

Кирилл Уляшев.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Родителям 20-летнего ефрейтора Кирилла Уляшева из Отрадного Александру Николаевичу и Елене Владиславовне вручили Орден Мужества их погибшего сына. Сделал это лично глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Кирилл Уляшев служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку и погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО в феврале 2022 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он был награжден Орденом Мужества (посмертно).

В начале сентября на фасаде Отрадненской средней школы была открыта мемориальная доска Кириллу Уляшеву. Молодой человек, ставший героем, закончил ее несколько лет назад.