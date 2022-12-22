В Воронежской области ищут сбежавшего с годовалым племянником 14-летнего школьника

Инцидент произошел в городе Борисоглебск Воронежской области. Из дома сбежал 14-летний мальчик с годовалым племянником. Вчера, 21 декабря, по неофициальным данным, мама школьника обратилась в полицию. К поискам тут же подключились следователи СУ СКР по Воронежской области.

Как пояснили в СК, в данный момент по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних проводится проверка. Поиски детей ведутся совместно с сотрудниками полиции.

Есть вероятность, что дети находятся в Лискинском районе. Сейчас поиски ведутся именно там. Осталось узнать, как они туда добрались.