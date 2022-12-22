Воронежские спортсмены завоевали семь бронзовых медалей на крупном межрегиональном турнире по тхэквондо

Предновогодний турнир в Казани стал для семи воронежских спортсменов бронзовым. Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани прошли юбилейные 15-е соревнования по тхэквондо ВТФ «Золотая Искра-2022». В них участвовали более тысячи спортсменов из 30 регионов нашей страны. Воронежские спортсмены завоевали на турнире семь бронзовых медалей.

- Софья Диденко и Анастасия Панкова поднялись на пьедестал среди взрослых спортсменов старше 16 лет, проиграв победителям своих категорий. Владислав Глушков и Кирилл Аксенов взяли бронзу среди юниоров 15-17 лет. А Милана Куницкая, Екатерина Кулиничева и Александра Коноплина завоевали бронзовые медали среди девушек 12-14 лет, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.