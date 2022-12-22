Нововоронежская самбистка победила на чемпионате ЦФО

Карина Колосова взяла две медали на турнире в Московской области. Фото: cspsk-vrn.ru

На спортивной базе «Княжьи Дали» в Серпуховском районе Московской области прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) среди женщин и юниорок. На турнире отлично выступила нововоронежская спортсменка Карина Колосова (тренер Т.Е. Маклецова).

- В состязаниях женщин в весовой категории до 59 кг Карина победила. А вот в первенстве ЦФО, где она вела борьбу среди юниорок 2003-2005 годов рождения, девушка из Нововоронежа завоевала серебро. Карина выполнила норматив мастера спорта России по самбо, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.