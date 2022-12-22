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НовостиСпорт22 декабря 2022 13:04

Нововоронежская самбистка победила на чемпионате ЦФО

Карина Колосова выиграла соревнования в весовой категории до 59 кг
Юрий КОЗЛОВ
Карина Колосова взяла две медали на турнире в Московской области.

Карина Колосова взяла две медали на турнире в Московской области.

Фото: cspsk-vrn.ru

На спортивной базе «Княжьи Дали» в Серпуховском районе Московской области прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) среди женщин и юниорок. На турнире отлично выступила нововоронежская спортсменка Карина Колосова (тренер Т.Е. Маклецова).

- В состязаниях женщин в весовой категории до 59 кг Карина победила. А вот в первенстве ЦФО, где она вела борьбу среди юниорок 2003-2005 годов рождения, девушка из Нововоронежа завоевала серебро. Карина выполнила норматив мастера спорта России по самбо, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.