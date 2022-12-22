В центре Воронежа пьяный водитель заснул за рулем и устроил аварию

В один из ноябрьских вечеров 2022 года автоинспекторы при оформлении ДТП на улице Кольцовской выяснили, что 40-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», ставший виновником аварии, уснул за рулем. Причем не от переутомления, а от того, что был пьян. Инспекторы ГИБДД сделали вывод об этом по характерному запаху и по вязкой речи. Алкотест водитель делать отказался.

При проверке по базам данным оказалось, что мужчину уже арестовывали в январе 2022 года на десять суток за аналогичное правонарушение по решению мирового суда Новоусманского района. После этого он еще раз был пойман на пьяной езде.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы. До суда он останется на свободе, с него взяли обязательства о явке в отдел полиции по первому требованию, - сообщили в региональном ГУ МВД.