В Воронежской области мошенники отобрали у торгового представителя агрохолдинга 1,48 миллиона рублей

Нельзя поддаваться уговорам незнакомцев и куда-то переводить свои сбережения и тем более брать кредиты по их указке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летняя жительница Борисоглебска, торговый представитель агропромышленного холдинга в сфере молочной промышленности, стала очередной жертвой мошенников. 19 декабря ее на мобильник позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных структур. Он заявил женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. Якобы нужно предотвратить действия мошенников. А для этого нужно самой оформить максимально возможный кредит. Аферист убедил женщину, что об их разговоре никто не должен знать.

Жительница Борисоглебска поверила всем этим россказням. Через мобильное приложение она оформила кредит на сумму более 1,7 миллиона рублей. А потом отправила большую часть этих денег на якобы безопасные счета. Для этого женщина даже купила новый мобильник. Она установила на него указанное мошенниками приложение и в семь приемов перевела 1,48 миллиона рублей. Через два дня поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- Всего 21 декабря в Воронежской области зарегистрировали семь мошенничеств и шесть хищений денег, совершенных с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около четырех миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские предупреждают: мошенники могут звонить и с номеров, замаскированных под реальные телефоны банков. В этом случае лучше всего положить трубку. А потом перезвонить, набрав номер банка вручную, обычно он указан на обороте платежной карты. Если аферисты все же сумели отобрать у вас деньги, нужно сразу обращаться в полицию. Чем раньше это сделаете, тем больше шансов быстро поймать мошенников.