Банк Уралсиб принял участие во II конференции «Азбука бизнеса 2022» в Воронеже

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В мероприятии приняли участие представители малого и среднего бизнеса, страховые компании, банки, участники проекта «Мой бизнес», а также органы власти, ответственные за развитие бизнеса в регионе.

Конференция «Азбука бизнеса» стала коммуникативной площадкой для обсуждения эффективных организационно-экономических инструментов развития различных направлений бизнеса. В рамках конференции участники узнали о том, как развивать свой бизнес с помощью франчайзинга, как начать бизнес с нуля, что нужно для развития бизнеса в новых условиях и как добиться наивысших результатов в своем деле. В ходе мероприятия также обсуждались темы, касающиеся кредитования и банковских продуктов, налоговой политики, бухгалтерии и страхования бизнеса.

Сотрудники дирекции по развитию продаж в Воронежской Территориальной дирекции Банка Уралсиб Александр Анисимов и Кузякин Денис выступили с докладами, посвященными последним изменениям банковского рынка в части транзакционного бизнеса и кредитно-гарантийного направления. Докладчики рассказали о продуктах для бизнеса и сопровождении внешнеэкономической деятельности в Банке Уралсиб, в частности, о банковских гарантиях, лизинге и онлайн-сервисах в системе Уралсиб бизнес онлайн, а также о требованиях валютного законодательства к резиденту - участнику ВЭД. В процессе обсуждения данных тем были намечены перспективы сотрудничества предпринимателей с банком.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.