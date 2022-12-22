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НовостиСпорт22 декабря 2022 9:43

Воронежцы завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам

На их счету золото, серебро и четыре бронзы
Юрий КОЗЛОВ
Кирилл Кудинов на высшей ступени пьедестала.

Кирилл Кудинов на высшей ступени пьедестала.

Фото: cspsk-vrn.ru

Шесть воронежских бойцов поднялись на пьедестал межрегионального турнира по смешанным единоборствам ММА «Кубок Спарты». Соревнования проходили в Смоленске.

- Победителем турнира стал воронежский спортсмен Кирилл Кудинов. Он провел три боя и все завершил досрочно в первом раунде. Серебро завоевал Никита Чередников. Бронзовые медали на счету четырех наших спортсменов - Дмитрия Бехтера, Диора Мошарипова, Егора Шарова и Даниила Шмигирилова, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.