Воронежцы завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам

Кирилл Кудинов на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Шесть воронежских бойцов поднялись на пьедестал межрегионального турнира по смешанным единоборствам ММА «Кубок Спарты». Соревнования проходили в Смоленске.

- Победителем турнира стал воронежский спортсмен Кирилл Кудинов. Он провел три боя и все завершил досрочно в первом раунде. Серебро завоевал Никита Чередников. Бронзовые медали на счету четырех наших спортсменов - Дмитрия Бехтера, Диора Мошарипова, Егора Шарова и Даниила Шмигирилова, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.