Волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» победили на выезде «Тюмень-ТюмГУ»

В первом матче в Тюмени победа досталась "Кристаллу-Черкизово" достаточно легко. Фото: cspsk-vrn.ru

Волейболисты «Кристалла-Черкизово» провели в Тюмени первую из двух встреч шестого тура чемпионата страны среди команд высшей лиги «Б». Воронежцы в трех партиях выиграли у аутсайдера - местного клуба «Тюмень-ТюмГУ».

- Первая партия завершилась со счетом 25:18 в пользу подопечных Дмитрия Митрофанова. Во второй наши спортсмены позволили хозяевам набрать чуть больше - 21 балл, а в третьей снова уверенно обыграли тюменцев - 25:17. «Кристалл-Черкизово» продолжает сохранять место в тройке лидеров, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

22 декабря в 13.00 состоится повторная встреча «Кристалла-Черкизово» с клубом «Тюмень-ТюмГУ».