Преподаватель аграрного вуза в Воронеже получила условный срок за взятки от студентов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Центральный райсуд вынес приговор преподавателю Воронежского агроуниверситета за получение взяток от студентов. За два эпизода ее осудили к 3,5 годам условно. Решение было вынесено 16 декабря. Документ размещен в картотеке райсуда.

Светлану Щ. обвиняли по ч. 3 ст. 290 УК РФ в получении взяток. Свидетелями по ее делу выступали двое студентов, которым за вознаграждение она обещала «оказать содействия в сдаче зачетов и экзаменов».

В итоге, как установил суда, с 2017 по 2020 годы преподаватель получила за свои «услуги» 104 тысячи рублей. Приговор не ступил в законную силу и может быть обжалован.