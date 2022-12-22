Воронежцы увидят легендарный балет Бориса Эйфмана

фото Евгения Матвеева, предоставлено Платоновским фестивалем

Платоновский фестиваль проведет в Воронеже еще один спецпроект. В апреле пройдут двухдневные гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. 7 и 8 апреля труппа покажет «Анну Каренину» легендарного балетмейстера. Это будет второй приезд коллектива Бориса Эйфмана в Воронеж - с 1989 года.

Борис Эйфман считается одним из ведущих хореографов мира, критики его называют «потрясающим театральным волшебником». Узнаваемой стилистической особенностью хореографии Бориса Эйфмана является сюжетность постановок, которые часто имеют литературную основу. Балет «Анна Каренина» по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского, ставший ярким примером этого, объехал с гастролями весь мир.

В спектакле Борис Эйфман убрал второстепенные линии романа Толстого, сосредотачиваясь на любовном треугольнике: Анна - Каренин - Вронский. Хореограф передает «драму переродившейся женщины», страсть которой привела к преступлению против общественной морали и разрушила внутренний мир Карениной. При этом хореограф исследует параллели с современной действительностью.

Спектакль покажут в театре оперы и балета 7 и 8 апреля 2023 года.