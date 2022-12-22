В перевернувшейся на воронежской трассе легковушке погиб водитель

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 21 декабря в 03.22 в Лискинском районе. «ЗАЗ Шанс» съехал с дороги и перевернулся. Погиб водитель. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

53-летний местный житель ехал на автомобиле «ЗАЗ Шанс» на 36 км автодороги М-4 «Дон». На участке «сан. им. Цюрупы-Владимировка» мужчина не учел скорость конкретным дорожно-метеорологическим условиям и допустил съезд с дороги. Затем машина опрокинулась.

В результате водитель погиб на месте. А двое его пассажиров – мужчина 61 года и женщина 47 лет - с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.