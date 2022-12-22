В Воронеже перевозчикам компенсируют расходы на бесплатный проезд членов семей мобилизованных

Поездки членов семей мобилизованных теперь будут оплачивать из городского бюджета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии готовят документы для компенсации выпадающих из-за бесплатного проезда членов семей мобилизованных воронежцев доходов компаний-перевозчиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин.

- Ранее все расходы брали на себя руководители компаний-перевозчиков. Но люди подают все больше заявлений, и расходы стали существенными, тем более, что даже после повышения у нас одна из самых низких цен проезда в стране. Поэтому приняли решение о компенсации стоимости проезда из городского бюджета, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Также членам семей мобилизованных воронежцев напомнили телефоны горячей линии управ. Туда можно обратиться не только с заявлением о компенсации проезда, но и по другим возникающим проблемам:

Железнодорожный район: 8 (951) 547-17-41, 8 (905) 052-03-55

Коминтерновский район: 8 (960) 117-05-81

Левобережный район: 8 (920) 464-66-11

Ленинский район: 8 (904) 214-39-99

Советский район: 8 (960) 119-68-44

Центральный район: 8 (953) 119-28-70.