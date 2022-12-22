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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:48

В Воронеже перевозчикам компенсируют расходы на бесплатный проезд членов семей мобилизованных

Деньги на это направят из городского бюджета
Юрий КОЗЛОВ
Поездки членов семей мобилизованных теперь будут оплачивать из городского бюджета.

Поездки членов семей мобилизованных теперь будут оплачивать из городского бюджета.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии готовят документы для компенсации выпадающих из-за бесплатного проезда членов семей мобилизованных воронежцев доходов компаний-перевозчиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин.

- Ранее все расходы брали на себя руководители компаний-перевозчиков. Но люди подают все больше заявлений, и расходы стали существенными, тем более, что даже после повышения у нас одна из самых низких цен проезда в стране. Поэтому приняли решение о компенсации стоимости проезда из городского бюджета, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Также членам семей мобилизованных воронежцев напомнили телефоны горячей линии управ. Туда можно обратиться не только с заявлением о компенсации проезда, но и по другим возникающим проблемам:

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