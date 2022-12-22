Жители Воронежа рассказали о своих новогодних обещаниях

В наступающем году 23% воронежцев намерены найти достойную работу. Столько же (23%) хотят хорошо встретить Новый год. На втором месте — желание приобрести автомобиль (22%). В среднем по стране о таких планах сообщили 18% респондентов. Замыкает тройку наиболее популярных желаний в Воронеже стремление перейти на здоровое питание — 15%.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением Сбера:

«В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели. Результаты опроса, проведенного СберСтрахованием жизни и СберСтрахованием, показали, что в топ новогодних обещаний у воронежцев вошли стремление купить квартиру или дом (11%), научиться инвестировать и выгодно размещать капитал (9%), родить ребёнка (4%), открыть собственный бизнес (3%) и переехать на новое место (2%). В следующем году мы продолжим развивать и совершенствовать клиентский сервис, предложим новые интересные решения, которые помогут нашим клиентам в исполнении желаний и достижении новых целей».

За год больше воронежцев решили начать копить и научиться управлять семейным бюджетом (с 4% до 5%), посещать салоны красоты (с 5% до 8%), начать ходить в спортзал (с 12% до 14%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 3%), отправиться в новогоднее путешествие (с 1% до 2%). Однако снизилась доля тех, кто в новом году собирается получить второе высшее образование или квалификацию (с 6% до 4%)

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.