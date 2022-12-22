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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:22

Коронавирус в Воронежской области на утро 22 декабря: 46 человек заболели, никто не умер

Выздоровели 112 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
36 из 46 заболевших за сутки попали в больницы.

36 из 46 заболевших за сутки попали в больницы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. На утро четверга, 22 декабря, заразились ковидом 46 человек, 36 из них попали в больницы. На начало дня 21 декабря заболели почти столько же – 47, но тогда всего лишь 14 из них были госпитализированы. Всего за время эпидемии заразились коронавирусом 470 377 жителей Воронежской области.

Вновь за сутки никто не умер от осложнений ковида. Жертв этой болезни в Воронежской области по-прежнему 8 599.

Выздоровели за прошедшие сутки 112 человек. На утро 21 декабря победивших коронавирус было меньше – 94.