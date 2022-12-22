Воронежские гимнастки завоевали золото и серебро на всероссийских соревнованиях

Две из четырех воронежских гимнасток, выступавших на соревнованиях в Саранске, привезут домой медали. Фото: cspsk-vrn.ru

В главном городе Мордовии Саранске завершились всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «на призы заслуженного тренера СССР Л.Я. Аркаева. На этом турнире золото и два серебра завоевали воронежские девушки, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

По программе кандидатов в мастера спорта выступала 21 спортсменка, в том числе и воронежская гимнастка Ульяна Луговая. Воспитанница школы имени Ю.Э. Штукмана победила в вольных упражнениях.

Также в вольных упражнениях серебро завоевала Кира Набокова. Она выступала по программе первого разряда, где соревновались 28 спортсменок.

Еще две воронежские спортсменки до пьедестала не добрались. Ярослава Мущинская стала пятой на бревне, а Дарья Хаустова заняла седьмое место в личном многоборье. Обе спортсменки выступали по программе первого разряда.