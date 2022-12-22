Под Воронежем столкнулись две иномарки: погибла водитель

Фото регионального главка

В Новоусманском районе в результате столкновения с «Митсубиси Паджеро» погибла 39-летняя водитель «Хендай Гетц». ДТП произошло 21 декабря примерно в 7. 40 минут на 24 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж». Подробности рассказали в ГУ МВД региона.

По предварительным данным полиции, 39-летняя жительница областного центра на «Хендай Гетц» не учла дорожные и метеорологические условия из-за чего и влетела в другую иномарку. «Митсубиси Паджеро» управлял 33-летний воронежец.

В результате аварии автоледи получила телесные повреждения и скончалась до приезда скорой помощи. Полиция продолжает проводить проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.