На участке трассы «Воронеж-Нововоронеж» будет ограничено движение

Госавтоинспекция предупредила жителей Воронежской области об ограничении движения транспортных средств на участке региональной автомобильной дороги «Воронеж-Нововоронеж». Это произойдет 22 и 23 декабря 2022 года с 10.00 до 16.00.

Как пояснили в ГУ МВД региона, движение будут ограничивать кратковременными отрезками по 10 минут. Неудобства связаны с выполнением аварийно-восстановительных работ.

Автомобилистов попросили отнестись с пониманием к ограничению и рекомендовали заранее планировать маршрут своего движения.