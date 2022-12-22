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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:13

На участке трассы «Воронеж-Нововоронеж» будет ограничено движение

Неудобства связаны с аварийно-восстановительными работами
Евгения ФРОЛОВА

Госавтоинспекция предупредила жителей Воронежской области об ограничении движения транспортных средств на участке региональной автомобильной дороги «Воронеж-Нововоронеж». Это произойдет 22 и 23 декабря 2022 года с 10.00 до 16.00.

Как пояснили в ГУ МВД региона, движение будут ограничивать кратковременными отрезками по 10 минут. Неудобства связаны с выполнением аварийно-восстановительных работ.

Автомобилистов попросили отнестись с пониманием к ограничению и рекомендовали заранее планировать маршрут своего движения.