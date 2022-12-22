На воронежской трассе в столкновении с фурой погиб водитель «Лады»

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 21 декабря в 15.35 часов в Нижнедевицком районе. В лобовом столкновении отечественной легковушки с грузовиком «Вольво» погиб водитель. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось на 162 км автодороги «Р-298 "Курск-Воронеж". 28-летний житель Белгорода на «Лада-Приора» двигался со стороны Воронежа в сторону Курска. Он пошел на обгон, выехал на «встречку». Там и столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Вольво», под управлением 23-летнего жителя Воронежской области.

В результате водитель «Лады» скончался на месте. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.